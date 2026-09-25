أمام قاضٍ فيدرالي في ولاية فرجينيا، أسقط محامو الدفاع كلمة «بريء» من قاموسهم تماماً. وبدلاً من تبرير التهم، رموا حجة مجنونة على طاولة الادعاء الأمريكي: «نعم، موكلنا إمبراطور مخدرات دولي، لكنه لم يبع غراماً واحداً داخل حدودكم.. فلا شأن لكم به!».

هذه الإستراتيجية الصادمة فُجرت في محاكمة الأوروغوياني سيباستيان مارست، أحد أشرس زعماء شبكات الكوكايين في أمريكا الجنوبية. حين قرر محامو الدفاع ضرب «السيادة الأمريكية» في مقتل: سيباستيان مارست أدار إمبراطوريته في أمريكا الجنوبية، وغسل أمواله في بنوك أوروبا.. فبأي حق قانوني تسحبه واشنطن إلى محاكمها؟

«خوادم فرجينيا».. الفخ الرقمي الذي أسقط «الإمبراطور»

إذا كان سيباستيان مارست قد «تجنب بعناية» أي نشاط داخل أمريكا، فكيف انتهى به المطاف مقيداً في فرجينيا بعد اعتقاله في بوليفيا؟

السر يكمن في البنية التحتية للنظام المالي العالمي. فالنيابة الأمريكية لم تمسكه بتهريب الكوكايين، بل اصطادته عبر «تحويل بنكي» بين مصرفين خارج أمريكا. والجريمة، هي أن هذا التحويل العابر للقارات مرّ لأجزاء من الثانية عبر خوادم رقمية تقع في ولاية فرجينيا، وخضع لمراجعة روتينية من نظام الامتثال التابع لـ«بنك أوف أمريكا». هذه اللحظة الرقمية كانت كافية لواشنطن لفرض ولايتها القضائية الكاملة عليه بتهم غسل الأموال و«الإرهاب المرتبط بالمخدرات».

لكن المعركة داخل المحكمة لم تتوقف عند الأموال. فمحامو سيباستيان مارست فجروا قنبلة أخرى للتشكيك في نزاهة المحاكمة، إذ اعترف أحد عملاء إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) تحت القسم، بأنه تعمد إيقاف أجهزة التسجيل خلال بعض جلسات الاستجواب بعد وصول سيباستيان مارست إلى فرجينيا. وكان الهدف حينها هو ممارسة ضغوط خفية لإجباره على خيانة شبكته والتحول إلى «شاهد ملك» متعاون مع الحكومة، مع حرمانه من الاتصال بمحاميه في الوقت الحرج.

القضية الآن على مكتب القاضي، ولم تعد مجرد محاكمة لتاجر مخدرات، بل اختباراً مرعباً لحدود النفوذ الأمريكي. محامو سيباستيان مارست يجادلون بشراسة لإسقاط تهمة «الإرهاب»، مؤكدين أن أمريكا أدرجت العصابات التي تعامل معها موكلهم على قوائم الإرهاب بعد وقوع الجرائم وليس قبلها.

ويمكن القول إن قرار المحكمة المرتقب صدوره في نوفمبر لن يحدد مصير سيباستيان مارست فحسب، بل سيجيب على سؤال ترتعد منه المافيات العالمية: هل مجرد مرور أموالك القذرة عبر «سيرفر أمريكي» يمنح واشنطن الحق في سحبك من أي مكان في العالم ومحاكمتك؟