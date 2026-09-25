تراجعت أسعار الذهب اليوم متجهة لتسجيل انخفاض أسبوعي، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى يتسنى له مكافحة التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%، ليصل إلى 4270.40 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، ونزل بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2%، مسجلة 4304.80 دولارات للأوقية.