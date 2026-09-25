عاد اسم الفنانة المصرية نجلاء فتحي إلى الواجهة بعد تداول أنباء عن اتخاذها قرارًا نهائيًا باعتزال الفن عقب وفاة ابنتها الوحيدة، ياسمين سيف أبو النجا، التي رحلت عن عالمنا نهاية أغسطس الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة.

اعتزال نجلاء فتحي ليس قرارًا جديدًا

وحسم الفنان والمهندس سيف أبو النجا، طليق نجلاء فتحي ووالد ابنتها الراحلة، حقيقة ارتباط اعتزالها بوفاة ياسمين، مؤكدًا أن ابتعادها عن التمثيل لم يكن قرارًا جديدًا، بل يعود إلى أكثر من 25 عامًا.

وأوضح سيف أبو النجا، في تصريحات تلفزيونية، أن نجلاء فتحي توقفت فعليًا عن العمل الفني منذ أكثر من 25 عامًا، لكنها لم تعلن اعتزالها رسميًا آنذاك، لافتًا إلى أن وفاة ابنتها لم تكن سبب ابتعادها عن الفن.

وفاة ابنتها تزيد عزلتها

وأشار سيف أبو النجا إلى أن الظروف الحالية مختلفة، موضحًا أن وفاة ياسمين كانت صدمة قاسية لنجلاء فتحي، وأنها ما زالت تعيش حالة شديدة من الحزن منذ رحيل ابنتها.

وأضاف أن الفنانة تعيش حاليًا بعيدًا عن الأضواء والمناسبات العامة، وتفضل العزلة خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن فقدان ابنتها الوحيدة كان مؤلمًا لها ولجميع أفراد الأسرة.

أكثر من ربع قرن بعيدًا عن الفن

يعود آخر ظهور فني لنجلاء فتحي إلى سنوات بعيدة، إذ ابتعدت عن الساحة الفنية تدريجيًا قبل أكثر من ربع قرن، من دون إعلان رسمي عن اعتزالها، لتغيب بعدها عن الأعمال والأضواء.

آخر أعمالها

كان فيلم «بطل من الجنوب»، من إخراج محمد أبو سيف، آخر مشاركات نجلاء فتحي السينمائية، بالتزامن مع ظهور تلفزيوني في سهرة «اللحظات الأخيرة» من إخراج أحمد يحيى، قبل أن تتوقف عن تقديم أعمال جديدة وتبتعد عن الأضواء وحياة الوسط الفني.