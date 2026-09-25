لم تعد الكلمة في العصر الرقمي تنتظر زمناً طويلاً إلى أن تنتشر، إذ يكفي مقطع قصير، أو منشور عابر، أو وسم يحظى بتفاعل واسع، لتتحول مفردة جديدة خلال وقت وجيز إلى تعبير متداول في الأحاديث اليومية. وإذا كانت المفردات تنتقل في الماضي عبر الكتب والصحف ووسائل الإعلام التقليدية، فإن المنصات الرقمية أتاحت فضاءً مفتوحاً، يشارك فيه ملايين المستخدمين في إنتاج الكلمات والتعبيرات وإعادة تداولها، الأمر الذي جعل البيئة الرقمية أحد أبرز الميادين التي تشهد تحوّلات اللغة المعاصرة.

ولا يقتصر هذا التحوّل على ظهور مفردات جديدة، بل يمتد إلى طريقة بناء الرسالة المكتوبة، وكيفية التعبير عن المشاعر والمعاني، وطبيعة العلاقة بين النص والمتلقي.

اللغة الرقمية.. تحول في أدوات التعبير

وتمثل المنصات الرقمية بيئة تواصلية مختلفة فرضت إيقاعاً جديداً على اللغة، إذ أصبح المستخدم مطالباً بإيصال فكرته ومشاعره بسرعة وفي مساحة محدودة، مع غياب كثير من العناصر المصاحبة للتواصل الشفهي، مثل نبرة الصوت وتعبيرات الوجه والإيماءات.

ويرى أستاذ اللغويات الدكتور يوسف بن محمود فجّال أن اللغة الرقمية تمثل ثورة تواصلية، أعادت تشكيل الإدراك اللغوي ووسائل التعبير عن المعنى، مشيراً إلى أن تأثير المنصات الرقمية لم يعد مقتصراً على ابتكار مفردات جديدة، بل امتد إلى تحويل النص المكتوب من أداة لنقل الأفكار المجردة إلى سلوك أدائي بحد ذاته، موضحاً أن التفاعل الرقمي أوجد بيئة تواصلية تتسم بالسرعة والضغط الزمني، ما أدى إلى بروز نظام لغوي لا يُقاس فقط بمدى مطابقته للقواعد التقليدية، وإنما بقدرته على سد الفجوة بين النص المكتوب والمشاعر الإنسانية المتدفقة.

من نبرة الصوت إلى الرمزلا تعتمد الرسالة على الكلمات وحدها، إذ تسهم نبرة الصوت وتعبيرات الوجه والإيماءات في تحديد المعنى والدلالة. أما في البيئة الرقمية، فإن غياب هذه العناصر دفع المستخدمين إلى تطوير وسائل بديلة، من بينها الرموز التعبيرية، والتكرار الحرفي، وتعديل علامات الترقيم، بهدف نقل بعض المعاني والانفعالات التي كانت تؤدى بصورة طبيعية في التواصل الشفهي.

ويرى فجّال أن هذه الأدوات أصبحت وسائل تعويضية تعيد إلى اللغة المكتوبة جانباً من روح التواصل الشفهي المباشر، مؤكداً أن الرمز والتكرار وعلامات الترقيم لم تعد مجرد عناصر شكلية، وإنما أصبحت في بعض السياقات جزءاً من عملية بناء المعنى.

وبذلك، لم تعد الكتابة الرقمية نسخة مختصرة من الكتابة التقليدية، وإنما أصبحت نمطاً تواصلياً له خصائصه وأدواته.

نحو تفاعلي واقتصاد لغوي

يفرض الإيقاع السريع للمنصات الرقمية اختيارات لغوية تتجه نحو الاختصار والتكثيف، بهدف تحقيق سرعة الإفهام وإيصال الفكرة بأقل قدر ممكن من الكلمات.

ولفت فجّال إلى أن المنصات الرقمية أوجدت ما يمكن وصفه بـ«نحو تفاعلي» تصاغ فيه البنية اللغوية لتتلاءم مع السرعة الفائقة في الإفهام وإيصال الأفكار.

ويضيف أن الكتابة في هذه المنصات أصبحت خاضعة بدرجة أكبر لمنطق الاقتصاد اللغوي والتعبير البصري الموازي، بما يحقق النجاعة التواصلية وسرعة إيصال المعلومة، مضيفاً أن من مظاهر ذلك الاختصارات، والرموز، والوسوم، والتكرار الحرفي، إلى جانب أنماط مختلفة من الترقيم، وهي أدوات أسهمت في منح النص الرقمي مرونة تتناسب مع طبيعة الوسيط.

حين يصبح الرمز جزءاً من اللغة

لم تعد الهاشتاقات والوسوم والرموز التعبيرية عناصر منفصلة عن الرسالة الرقمية، بل أصبحت تؤدي أدواراً دلالية وتواصلية في كثير من السياقات.

ويذهب فجّال إلى أن الوظيفة النحوية والدلالية انتقلت جزئياً من الكلمات إلى الرموز التعبيرية والهاشتاقات والوسوم والتكرار الحرفي التعويضي.

ويؤكد أن هذه الظاهرة لا تعني اختفاء الوظائف التقليدية للكلمات، وإنما تكشف توسع الأدوات التي يعتمد عليها المتلقي في تفسير الرسالة وبناء معناها.

ومن هنا أصبح النص الرقمي يجمع بين الكلمة والعلامة والسياق البصري، في عملية تواصلية أكثر تعقيداً من الكتابة التقليدية.

اللغة العربية أمام التحول الرقمي

على الرغم من هذه التحولات، فإن العلاقة بين التقنية والعربية لا يمكن اختزالها في تأثير أحادي الاتجاه، إذ إن اللغة نفسها تمتلك قدرة على استيعاب المستجدات وإعادة توظيفها.

وترى أستاذة فلسفة اللغة الدكتورة منى بنت صالح الحضيف أن اللغة لم تكن يوماً بمنأى عن التطور والإبداع، بل ظلت ملازمة لكل تقدم وتجديد يطرأ على الحياة، وقادرة على مواكبة تغير الظروف وتنوعها، لافتةً إلى أن العربية واجهت عبر تاريخها تحديات عدة، من بينها احتكاك العرب بغيرهم من الشعوب، وما نتج عنه من دخول ألفاظ أعجمية، إلى جانب انتشار العامية ومحاولات التقريب بينها وبين الفصحى، إلا أن اللغة العربية استطاعت المحافظة على مكانتها. وأضافت أن التقنية تمثل مرحلة جديدة من مراحل تطور اللغة، مؤكدة أن سطوة التقنية لم تستطع أن تهز عرش العربية، بل أوجدت فرصة لتتفاعل اللغة معها وتوظف إمكاناتها في خدمة التواصل والمعرفة.

التقنية.. مختبر لتوليد المفردات

أسهمت المنصات الرقمية في تسريع ظهور المفردات وتداولها، إذ يمكن للكلمة أو التعبير أن ينتقل خلال دقائق من نطاق محدود إلى جمهور واسع.

وأكدت الحضيف أن اللغة استطاعت أن تتكاتف مع التقنية لتكوّن مختبراً واسعاً لتوليد كلمات جديدة تتواكب مع العصر، دون أن يعني ذلك تراجع قوة العربية الفصحى.

وتشير إلى أن المنصات الرقمية أصبحت موسوعة لغوية في متناول الجميع، تضم الكلمات العربية بمعانيها ومرادفاتها وأضدادها، إلى جانب المصطلحات والوسوم التي يمكن أن تنتشر في دقائق حول العالم، بعد أن كان الوصول إلى بعض هذه المعلومات يتطلب الرجوع إلى المعاجم الورقية.

من الاختصار إلى إعادة تشكيل المفردة

شهدت المراحل الأولى من التواصل الرقمي انتشار أنماط من الاختصار والرموز، من بينها كتابة الكلمات العربية باستخدام الحروف الإنجليزية والأرقام.

وأوضحت الحضيف أن هذه الممارسة لم تستطع أن تحل محل العربية، مؤكدة أن قوة اللغة وقدرتها على التكيف أسهمتا في تجاوز تلك المرحلة.

كما أسهمت التقنية، بحسب رؤيتها، في حفظ الكثير من العبارات في صورة اختصارات ورموز، الأمر الذي جعل كتابتها أسرع وأسهل في بعض أنماط التواصل.

كلمات قديمة بدلالات جديدة

لا يقتصر التجدد اللغوي على ابتكار مفردات جديدة، بل يشمل أيضاً إعادة استخدام كلمات قديمة ومنحها دلالات اصطلاحية تتناسب مع متطلبات العصر.

واستعادت الحضيف مفردة «خوارزمية»، التي كانت مرتبطة بصورة أساسية بكتب الرياضيات، قبل أن يتوسع استخدامها في العصر الحديث لتصبح من المصطلحات المتداولة في علوم البيانات والتقنية.

كما تشير إلى كلمات مثل «تغريدة» و«مشاركة» و«متابعة»، التي اكتسبت دلالات اصطلاحية جديدة مرتبطة بالمنصات الرقمية وأصبحت جزءاً من الاستخدام اليومي.

وتكشف هذه الأمثلة قدرة العربية على إعادة توظيف مخزونها اللغوي وتوسيع دلالاته بما يتناسب مع المفاهيم الجديدة.

مرونة العربية في استيعاب المصطلحات

إلى جانب إعادة توظيف المفردات العربية، تواجه المنصات الرقمية تدفقاً مستمراً للمصطلحات الأجنبية، خصوصاً في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والبرمجيات.

ويرى الدكتور فجّال أن اللغة الرقمية أظهرت مرونة في التعامل مع الكلمات العابرة للثقافات، إذ استطاعت العربية في بعض السياقات إخضاعها للمقاييس الصرفية المحلية، بما في ذلك عصرنة الأفعال وتوليد المصادر من أسماء التكنولوجيا.

ويعكس ذلك قدرة النظام اللغوي على التعامل مع المستجدات وإعادة تشكيل بعض المفردات بما يتلاءم مع بنية اللغة وحاجات مستخدميها.

وعدّت الحضيف ما عُرّب من كلمات وأُدخل في قواميس العربية دليلاً على قدرة اللغة على التجدّد، مشيرة إلى أن العربية لا تقف في وجهها وسيلة أو قوة عندما يتعلق الأمر بقدرتها على استيعاب الجديد.

هل تغيّرت اللغة أم تغيّرت طريقة استخدامها؟

تكشف قراءة التحوّلات الرقمية أن التأثير لا يقتصر على تغيير المفردات، وإنما يشمل الطريقة التي تُبنى بها الرسالة وكيفية تلقيها وفهمها.

وقال فجّال إن اللغة الرقمية ليست خروجاً عن منطق اللغة، وإنما تمثل تكيّفاً وظيفياً مشروطاً بطبيعة الوسيط الرقمي، الذي يجمع بين منطق القواعد وحركية الشفاهية وبصرية الرمز.

وتلتقي هذه الرؤية مع ما ذهبت إليه الدكتورة الحضيف من أن أصالة العربية وسعيها المستمر إلى مواكبة الزمن جعلا منها لغة متجددة تساير التطور وتتفاعل معه دون التخلي عن هويتها وقوتها.

المنصات الرقمية.. صناعة للرواج اللغوي

تمنح المنصات الرقمية المستخدم دوراً مباشراً في إنتاج المحتوى وانتشاره، وهو ما جعلها مساحة مفتوحة لصناعة المفردات الرائجة.

فالمفردة قد تبدأ في تعليق أو مقطع أو وسم، ثم تنتقل إلى جمهور أوسع نتيجة إعادة استخدامها وتداولها، وقد تتغير دلالتها مع انتقالها بين السياقات.

وتختلف قدرة المفردات على البقاء؛ فبعضها يرتبط بظاهرة مؤقتة وينحسر بانحسارها، بينما تستقر مفردات أخرى في الاستخدام العام وتصبح جزءاً من الحياة اليومية.

ومن هنا تمثل المفردات الرقمية مادة مهمة أمام الباحثين لدراسة التحولات اللغوية والاجتماعية، ورصد العلاقة بين اللغة والمجتمع والتقنية.

العربية.. لغة تتجدّد مع العصر

تؤكد التجربة الرقمية أن اللغة العربية ليست منظومة جامدة، وإنما لغة قادرة على التفاعل مع المستجدات وإعادة إنتاج أدواتها ودلالاتها.

فالمنصات الرقمية أسهمت في تسريع تداول المفردات، وإعادة إحياء بعض الكلمات، ومنح أخرى دلالات اصطلاحية جديدة، كما أوجدت أنماطاً تواصلية جمعت بين النص والرمز والصورة والتكرار.

وبينما تفرض البيئة الرقمية تحديات تتعلق بالاختصار والمصطلحات الأجنبية وسلامة الاستخدام، فإنها في المقابل تتيح فرصاً واسعة لتعزيز حضور العربية في التقنية والإعلام وصناعة المحتوى.

والتقت رؤية الدكتور يوسف فجّال والدكتورة منى بنت الحضيف على حقيقة أن قدرة العربية على التكيف تمثل أحد مصادر قوتها واستمرارها؛ فاللغة تستطيع أن تتطور مع الوسيط الجديد دون أن تتخلى عن أصولها وهويتها.

وفي عصر تتسارع فيه ولادة المفردة وانتشارها، لم تعد المنصات الرقمية مجرد وسيلة لتداول اللغة، بل أصبحت فضاءً تتفاعل فيه الكلمة مع الرمز والسياق والمجتمع، وتتشكّل فيه ملامح جديدة للتواصل الإنساني.

ويبقى الرهان الأهم هو أن تستثمر العربية هذه البيئة الجديدة لتكون حاضرة في صناعة المحتوى الرقمي، لا مجرد متلقية لمفرداته، وأن تستفيد من التقنية بوصفها أداة للتجدّد والانتشار، مع المحافظة على ثرائها وأصالتها.