في عتمة الفجر، تسلل شاب عشريني بحذر إلى أحد المنازل بمحافظة إربد الأردنية، متوهماً أن الحظ سيحالفه للظفر بصيد سهل. وبحركة سريعة ومدروسة، بدأ الشاب بجمع المقتنيات الثمينة من غرف المنزل، ووضعها داخل كيس كان يحمله استعداداً للمغادرة بالغنيمة قبل كشف أمره.
لكن المخطط السريع انكسر في لحظة صادمة، حيث شعر صاحب المنزل بحركة غريبة وصوت غير عادي في أروقة بيته، فاستيقظ ليستطلع الأمر. وبمجرد أن أدرك اللص أن أمره قد كُشف وأن خطة الهروب الآمن قد سُدت، استبد به الهلع، فاختار الخروج الحاد والخطير، عبر القفز المباشر من نافذة الطابق الثالث نحو الأرض!
سقوط اللص الهاوي أحدث دوياً أربك هدوء الفجر في المنطقة، ليتجمهر الجيران على جسد الشاب المصاب الذي حال تحرك أصحاب المنزل دون إتمام فراره.
- البلاغ الأمني: تلقت غرفة عمليات شرطة إربد بلاغاً عاجلاً يفيد بسقوط شاب من علو مرتفع في ظروف مشبوهة.
- النقل للرعاية: هرعت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادثة، وتم نقل المصاب فوراً إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، حيث أفاد مصدر أمني بأن حالته العامة تحت الملاحظة والعلاج المكثف تمهيداً لبدء التحقيقات الرسمية فور تحسن وضعه الصحي