أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بكين وواشنطن توصلتا إلى ترتيب تجاري جديد عقب جولة جديدة من المفاوضات، وذلك خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.



وأضاف شي أن الترتيب الجديد يمثل خبراً جيداً للأمريكيين والصينيين، وكذلك للاقتصاد العالمي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن بنوده، بحسب «ساوث تشاينا مورنينج بوست».



يُذكر أن واشنطن وبكين اتفقتا يوم (الأربعاء) على تمديد الهدنة التجارية شهرين إضافيين، لتستمر حتى العاشر من يناير، إذ أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن الهدنة تتيح استمرار الرسوم الجمركية عند مستويات منخفضة وتدفق المعادن النادرة.