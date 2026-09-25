ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% عند التسوية، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو أسبوع، وسط مخاوف متجددة بشأن إمدادات الخام، فيما اتسمت التعاملات بالتقلب وتراجعت الأسعار عن أعلى مستوياتها خلال الجلسة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.52 دولارات أو 3.4% إلى 106.60 دولارات للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.45 دولار أو 2.7% إلى 94.61 دولاراً للبرميل.

ولامس الخامان خلال الجلسة ارتفاعاً بنحو 5%، فيما سجل برنت أعلى مستوى تسوية له منذ 15 سبتمبر، بينما أنهى غرب تكساس سلسلة من التراجعات استمرت ست جلسات وخسر خلالها نحو 13%.