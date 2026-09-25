يخوض منتخبنا الوطني السعودي تحت 21 عاماً لقاء مهم أمام منتخب أوزبكستان عند تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم (الجمعة)، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية (ناغويا 2026).



وكان المنتخب السعودي قد اختتم مساء (الخميس) تحضيراته الميدانية في اليابان، استعداداً للمواجهة المرتقبة والمصيرية أمام منتخب أوزبكستان، حيث أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية الأخيرة تحت إشراف وتوجيهات المدير الفني الإيطالي لويجي دي بياجو. واشتمل المران على تطبيق مجموعة من الجمل التكتيكية المتنوعة التي يعتزم المدرب الاعتماد عليها في اللقاء، تلاها تدريبات خاصة ومكثفة على تنفيذ الكرات الثابتة في الشقين الهجومي والدفاعي.



وفي الجزء الأخير من الحصة التدريبية، فرض الجهاز الفني مناورة كروية جادة على نصف مساحة الملعب، ركز خلالها دي بياجو على الوقوف على جاهزية العناصر وتطبيق الضغط العالي والتحرك السريع بدون كرة.



ويسعى صقور الأخضر في مواجهة اليوم إلى تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة مشوارهم بنجاح نحو المنافسة على الذهب الآسيوي.