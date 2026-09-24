تغلب المنتخب القطري على نظيره البحريني بهدفين دون مقابل، في افتتاح مشوارهما اليوم، ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.



وافتتح المنتخب القطري نتيجة المواجهة عند الدقيقة (61) عن طريق اللاعب بوعلام خوخي، قبل أن يعزز زميله حسن الهيدوس التقدم بإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة (90+9).



وشهدت المباراة حالتي طرد، إذ أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب المنتخب القطري أحمد فتحي عند الدقيقة (70) بعد حصوله على الإنذار الثاني، فيما تعرض لاعب المنتخب البحريني عباس العصفور للطرد المباشر عند الدقيقة (90+5).



وبهذا الفوز حصد المنتخب القطري أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما بقي المنتخب البحريني دون نقاط في مستهل مشواره بالمسابقة.



وشهدت المباراة تنافسًا متكافئًا بين المنتخبين خلال شوطي اللقاء، قبل أن ينجح المنتخب القطري في استثمار فرصه الهجومية وحسم النتيجة لصالحه، ليحقق بداية إيجابية في سعيه للمنافسة على لقب البطولة.