بدأت نور، ابنة الفنان بيومي فؤاد، أولى خطواتها في عالم التمثيل؛ لتفتتح مسارها الفني بعد سنوات من دراسة السينما والعمل على تطوير أدواتها.

وكشفت نور في تصريحات خاصة أنها واجهت في البداية رفضًا من والدها لدخول المجال الفني، معتبرًا أن العمل في التمثيل يحمل مشقة وضغطًا كبيرين، إلا أنها واصلت الحديث معه وإقناعه بخطوتها، خصوصًا خلال فترة دراستها في معهد السينما، حيث حصلت على المركز الأول في دفعتها.

وأكدت نور أن دراسة السينما كانت محطة أساسية في استعدادها لخوض التمثيل بشكل احترافي، وأن مشاركتها في فيلم (شيش دو)، الذي يعتبر أولى خطواتها، تأتي كأول تجربة تسعى من خلالها إلى بناء مسيرتها بعيدًا عن كونها ابنة بيومي فؤاد، معتمدة على ما اكتسبته من تدريب ومعرفة خلال السنوات الماضية.

وتأمل نور أن تكون هذه التجربة بداية طريق فني مستقل، يثبت حضورها كممثلة شابة تمتلك أدواتها، وتخوض أعمالها بثقة بعيدًا عن إرث والدها الفني الكبير.



