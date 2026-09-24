خطفت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد الأنظار خلال افتتاح عرض «Vogue World: Milano 2026»، بعدما ظهرت على منصة العرض بإطلالة درامية من دار فالنتينو، مستوحاة من أجواء الأزياء التاريخية، لتكون أول إطلالة في العرض الذي احتفى بالحرفية الإيطالية.

واختارت جيجي فستانًا من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2025، من تصميم أليساندرو ميكيلي، تميز بقصة واسعة وأكمام منتفخة، مع ياقة وأساور مكشكشة باللون العاجي. وجاء التصميم بأسلوب يجمع بين الطابع الرومانسي وإعادة تقديم فن الـ«باتشوورك» بطريقة عصرية.

أما اللافت في الفستان فهو طريقة تنفيذه؛ إذ صُنع من ألحفة فينيسية معاد تدويرها، واستغرق 1680 ساعة من العمل اليدوي لإتمامه، في انعكاس واضح لحجم الحرفية التي ركز عليها عرض «Vogue World» هذا العام.

وأكملت جيجي إطلالتها بحذاء من فالنتينو وأقراط من دار دامياني، بينما منحها الفستان الضخم حضورًا أقرب إلى أميرات عصر النهضة، في واحدة من أكثر إطلالات الحدث لفتًا للأنظار.