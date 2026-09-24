أشاد المدير الفني للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم زلاتكو داليتش، بالفوز الذي حققه المنتخب الإماراتي على نظيره اليمني بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27".



وأوضح داليتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن أداء المنتخب في الشوط الثاني لم يكن بالمستوى ذاته الذي ظهر به في الشوط الأول، عازيًا ذلك إلى الإرهاق، مؤكداً أن التركيز ينصب حالياً على المباراة القادمة.



وأشار إلى أن لديه ذكريات جميلة من فترة وجوده في المملكة، مبينًا أن تدريب المنتخب الإماراتي يمثل تجربة جديدة بالنسبة له، وأنه يتطلع إلى بناء المنتخب من جديد، مؤكداً أن الهدف في البطولة هو تجاوز مرحلة المجموعات، والتقدم خطوة بخطوة في الأدوار القادمة.



وأكد داليتش أن هدفه بناء منتخب يمثل مجموعة واحدة دون التفريق بين اللاعبين، مشيراً إلى سعادته بتمثيل اللاعبين المجنسين للمنتخب الإماراتي، متطلعاً إلى دعم الجماهير للمنتخب خلال مشواره في البطولة.



من جهته، أكد المدير الفني للمنتخب اليمني الأول لكرة القدم نور الدين ولد علي، تحمله مسؤولية الخسارة، مشيراً إلى وجود إهمال جماعي، وأن الجهاز الفني بدأ الحديث مع اللاعبين عقب المباراة، مؤكداً أن هذه النتيجة لن تعيد المنتخب إلى ما كان عليه قبل خمسة أعوام.



وأوضح أن لاعبي المنتخب اليمني لم يخوضوا حتى تسع مباريات متتالية في الدوري، مبينًا أن الخسارة يجب أن تكون درسًا للفريق خلال المرحلة القادمة.



قدَّم ولد علي اعتذاره للجماهير اليمنية عن الخسارة، مشيراً إلى أنه حذر اللاعبين، وتحديداً في الجانب الدفاعي، أمام منتخب يمتلك المهارات، مبيناً أن الخسارة ستسهم في جعل اللاعبين أكثر يقظة خلال المباريات القادمة، ومعرفة ما يجب القيام به وما ينبغي تفاديه.