في لفتة إنسانية، تنازل أحد نجوم منتخب إسبانيا عن مكافأة التتويج بلقب كأس العالم 2026، لصالح موظفي الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد، سجله فيران توريس في الوقت الإضافي من المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب «ميتلايف» في الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر يوليو الماضي.

«بطل العالم» يتنازل عن مكافأته

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن كل لاعب من اللاعبين الـ26 سيحصل على مكافأة تُقدّر بنحو مليون يورو، تقديراً للفوز بكأس العالم، وجاءت المفاجأة عندما قرر أحد أبطال العالم التنازل عن مكافأته لتُقدّم لموظفي الاتحاد.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب، الذي رفض الكشف عن اسمه، أراد أن تكون هذه اللفتة تعبيراً عن الامتنان لعمل أولئك الذين يعتبرهم رفقاء الدرب، والذين يقفون دائماً وراء المنتخب، خصوصاً خلال نحو شهرين من المعسكر التدريبي للمونديال.

أبطال خلف الكواليس

وأشارت إلى أن هذه اللافتة تُظهر أن المجموعة التي بناها المدرب لويس دي لا فوينتي تتجاوز منطق كرة القدم الحديثة، إذ إن الفوز بكأس العالم تحقق على أرض الملعب، بعدما أظهر «الماتادور» تفوقاً واضحاً من البداية إلى النهاية، لكن لتحقيق ذلك، كان لا بد من أن تعمل عناصر معينة بكفاءة تامة، وكان ذلك بفضل موظفي الاتحاد، الذين ضربوا مثالاً يُحتذى به طوال البطولة، مدفوعين برغبتهم الجامحة في الفوز بلقب المونديال.