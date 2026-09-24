عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعها الثاني في مدينة جدة، برئاسة الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن مقرن، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمنافسات اليوم الافتتاحي لبطولة «خليجي الديار العربية 27»، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة.



وشارك في الاجتماع محمد هزام الظاهري، إلى جانب أعضاء اللجنة راشد الزعبي، وقتيبة الغيلاني، ومحمد فرحان عبيد، وأحمد محمد الحرمي، وأيمن الحسيني، وحسام السنباني، إضافة إلى مدير إدارة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم حمد المناعي، ومقرر اللجنة محمد الخميسي. وتتوافق هذه الأسماء مع التشكيل المعتمد للجنة المسابقات في الاتحاد.



وناقشت اللجنة التقارير المقدمة من مراقبي مباراتي اليوم الافتتاحي، والتي جمعت الأولى بين منتخبي العراق وعُمان، والثانية بين منتخبي السعودية والكويت، إلى جانب عدد من الجوانب التنظيمية المرتبطة بسير المنافسات.



كما استعرضت اللجنة الترتيبات الخاصة بجداول تدريبات المنتخبات المشاركة ومواعيد استخدام ملاعب التدريب المعتمدة، بما يضمن تنظيم البرامج الفنية للمنتخبات وفق الجداول المحددة للبطولة. وتشير الخطة التشغيلية للبطولة إلى إقامة تدريبات المنتخبات في مواقع التدريب المختلفة بمدينة الملك عبدالله الرياضية وفق الجداول والملاعب المخصصة لكل منتخب.



وكانت لجنة المسابقات قد اعتمدت تعيينات مراقبي المباريات منذ انطلاق البطولة وحتى الدور نصف النهائي، في إطار مسؤولياتها المتعلقة بمتابعة سير المنافسات وضمان تطبيق اللوائح والإجراءات التنظيمية المعتمدة.



كما أقرت اللجنة آلية للمتابعة اليومية طوال فترة البطولة، من خلال عقد اجتماعات صباحية لمراجعة تقارير المباريات، ومناقشة الملاحظات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بالمنافسات، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق اللوائح المعتمدة.



من جانبه، أكد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن مقرن أن الاجتماع استعرض تقارير مراقبي مباراتي اليوم الافتتاحي، مشيراً إلى أن المباراتين خرجتا بصورة تنظيمية مميزة من مختلف الجوانب.



وأشاد بالجهود التنظيمية المبذولة من جانب المملكة العربية السعودية واللجنة المحلية المنظمة، وكذلك بالأجواء المميزة التي صاحبت انطلاق البطولة وحفل الافتتاح، الذي تزامن مع اليوم الوطني السعودي.



وقال: «ناقشنا خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بترتيبات المباريات، وتقارير المراقبين، وجداول تدريبات المنتخبات، إلى جانب آلية المتابعة اليومية للمنافسات، بما يضمن انتظام العمل والتعامل مع أي ملاحظات أولاً بأول».



وثمّن رئيس لجنة المسابقات مستوى التنسيق والتعاون المستمر بين اللجنة ومختلف الجهات والفرق المعنية طوال فترة البطولة، مؤكداً الحرص على مواصلة العمل بما يضمن انتظام المنافسات وتطبيق اللوائح والإجراءات التنظيمية بدقة، وبما يسهم في تقديم البطولة بالصورة التي تليق بمكانة كأس الخليج.