يواصل 48 بلداً أفريقيا الرحلة نحو نهائيات كأس أمم أفريقيا، والتي ستستضيفها 3 دول وهي كينيا، تنزانيا وأوغندا 2027، وستنطلق اليوم (الخميس) مرحلة المجموعات من التصفيات، وتتواصل حتى (الثلاثاء) 6 أكتوبر مع ختام الجولة الثانية، إذ ستُقام 24 مباراة في 12 مجموعة بين (الخميس) و(السبت) 26 سبتمبر، إيذاناً بانطلاق دور المجموعات في الطريق نحو النهائيات التي تضم 24 منتخباً.

وستشهد الجولة الافتتاحية واحدة من أكثر المباريات المنتظرة، عندما تلتقي كوت ديفوار وغانا، بطلا أفريقيا السابقان، في بواكي، وتشكل المباراة أيضاً بداية مرحلة جديدة لمنتخب "الأفيال" بقيادة مدربه العائد، هيرفي رونار، الذي استدعى 8 لاعبين جدد إلى قائمته. وفي المقابل، أعادت غانا استدعاء عدد من اللاعبين الذين غابوا عن كأس العالم 2026.

فيما تستضيف جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مباراة أخرى، غينيا الاستوائية، بينما تواجه سيراليون نظيرتها زيمبابوي في المجموعة الخامسة، وستبدأ الكاميرون مشوارها في المجموعة السابعة أمام جزر القمر، بينما تواجه ناميبيا الكونغو في المباراة الأخرى للمجموعة.

فيما سيخوض منتخب أوغندا، أحد المضيفين المشاركين، مباراة هامة في المجموعة الثامنة خارج أرضه أمام تونس، بينما تستضيف ليبيا نظيرتها بوتسوانا، وستواجه موريتانيا في المجموعة السادسة جمهورية أفريقيا الوسطى.