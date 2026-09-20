أعلن نادي برشلونة تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن أمام إشبيلية أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

تشخيص الإصابة

وذكر نادي برشلونة عبر حسابه على منصة «إكس»، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة أندرياس كريستنسن في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ الأيسر، وسيغيب عن الملاعب عدة أسابيع.

5 أسابيع خارج الملاعب

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، سيغيب كريستنسن عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع، وسيستغل قلب الدفاع الدنماركي فترة التوقف الدولي لبدء برنامج التعافي.

الإصابة الـ11

وتعد هذه الإصابة الـ11 لأندرياس كريستنسن منذ انضمامه إلى برشلونة في 2022 قادماً من تشيلسي الإنجليزي.