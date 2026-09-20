خطف مانشستر يونايتد تعادلاً قاتلاً من مضيفه فولهام بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد)، على ملعب «كرافن كوتيج»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي «البريميرليغ».

3 مباريات دون فوز

وفشل مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه مايكل كاريك، في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات في «البريميرليغ» (تعادلان وهزيمة)، فيما حقق فوزاً وحيداً هذا الموسم كان على حساب إيبسويتش تاون بنتيجة 5-2 في الجولة الثانية.

مارتينيز يُسجل بالخطأ

سجل مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز هدفاً بالخطأ في مرماه، بعد كرة ارتدت من حارس المرمى، ثم اصطدمت بقدم اللاعب الأرجنتيني وسكنت الشباك.

كونيا يدرك التعادل

وأدرك البرازيلي ماتيوس كونيا التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89، بعدما أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بأحد لاعبي فولهام وسكنت الشباك.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ12 بجدول ترتيب «البريميرليغ»، بينما حصد فولهام النقطة الثانية هذا الموسم ليصعد إلى المركز الـ19.