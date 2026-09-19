كشف تقرير صحفي كواليس محاولة المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلا أن الصفقة فشلت بسبب رفض مدرب «البلوز» آنذاك توماس توخيل.

وكان رونالدو قد واجه مشكلات عدة في مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، لينتهي الأمر بفسخ عقده قبل أن ينتقل إلى النصر مطلع عام 2023 في واحدة من أبرز الصفقات في تاريخ كرة القدم.

تحرك بوهلي لضم رونالدو

وبحسب ما نقلته صحيفة «ماركا» الإسبانية، كان كريستيانو رونالدو أقرب للانتقال إلى تشيلسي خلال فترته الثانية مع مانشستر يونايتد، إذ كان النجم البرتغالي، الذي يلعب الآن في النصر، يمر بفترة مضطربة في «أولد ترافورد»، وبرز تشيلسي كخيار محتمل للخروج من هذه الأزمة في عام 2022، وذلك خلال أول فترة انتقالات صيفية لتود بوهلي كمالك للنادي اللندني.

اجتماع مع مينديز

وأضافت أن رجل الأعمال الأمريكي، الذي شغل لفترة وجيزة منصب المدير الرياضي لنادي تشيلسي، اجتمع مع الوكيل البرتغالي خورخي مينديز لبحث إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو، إذ رأى بوهلي أن الفرصة سانحة لجلب أحد أكبر نجوم كرة القدم في العالم إلى لندن، وحاول جاهداً إتمام الصفقة.

توخيل يعرقل الصفقة

وتابعت أن الصفقة فشلت في النهاية بسبب المدرب توماس توخيل، الذي أوضح معارضته الشديدة لأي اتفاق بشأن المهاجم البرتغالي في مناسبات عدة.