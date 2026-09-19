لم تكن محاولة الخروج عبر البوابة الحدودية سوى الخطوة الأخيرة في مسار شائك. وضعت مباحث الجنسية في الكويت إشارة «تنبيه» حمراء على اسم شاب من مواليد 1991، وما إن تقدم للعبور حتى توقفت رحلته، ليبدأ تسلسل أحداث أعادت رسم شجرة عائلة كاملة.

خلال المواجهة داخل أروقة التحقيق، لم يطل الصمت، أقر الشاب بصحة ما جمعته التحريات. وكشف أن المواطن الكويتي المسجل في أوراقه الرسمية بصفته والده ليس سوى عمه الحقيقي، وأن والده الفعلي يحمل جنسية خليجية وينتمي إلى نسيج مختلف كلياً. وضُبطت بحوزته الوثائق التي تثبت هويته الأصلية.

تحول مجرى التحقيق فوراً من الموقوف إلى «العم» المسجل كأب، ليتكشف فصل أكثر تعقيداً. فالعم المولود عام 1953، والحاصل على الجنسية الكويتية عام 1973، كان يحمل بدوره هوية خليجية باسم رباعي مختلف تماماً عن مدوناته الرسمية، وتبين أنه غادر الكويت منذ عام 2024.

وأظهر التدقيق في ملف العم وجود 14 ابناً وابنة، اتضح أن اثنين منهم صُدّرا كابنين له وهما في الواقع ابنا أخويه، الأول هو الشاب المضبوط في المطار، والثاني من مواليد 1992 غادر الكويت قبل أشهر.

ولإغلاق ثغرات القضية بالدليل المادي القاطع في ظل وجود العم خارج الكويت، لجأت الجهات الأمنية إلى الأدلة الجنائية. وأخرج الخبراء عينة وراثية حُفظت للجد منذ عام 2012 خلال معاملة رسمية قبل وفاته. أظهرت الفحوصات الجينية أدلة علمية حاسمة تطابقت مع المستندات والاعترافات.

وانتهى فحص الملف المترامي إلى صدور قرار بسحب الجنسية من 37 شخصاً، شملت صاحب الملف الرئيسي والأبناء والأحفاد والمتفرعين عنهم، فيما تتواصل التحريات في ملفات أخرى مرتبطة بالعائلة ذاتها لحسم باقي القيود المشتبه بها.