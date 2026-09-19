ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف أمس مجمعًا تابعًا للشرطة أثناء صلاة الجمعة في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، إلى 31 قتيلاً، بينهم 16 من أفراد الشرطة، إضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص، بحسب ما أكدت السلطات الباكستانية اليوم.

كانت الحصيلة الأولية للهجوم قد أشارت إلى مقتل 16 شخصاً، قبل أن تعلن السلطات الصحية الباكستانية ارتفاع عدد الضحايا مع وصول المزيد من القتلى والمصابين إلى المستشفيات.

وبحسب الشرطة، بدأ الهجوم عندما صدمت مركبة محملة بالمتفجرات بوابة مقر الشرطة القديم في كوهات وانفجرت، أعقب ذلك إطلاق نار، قبل وقوع تفجير انتحاري آخر قرب مبنى تابع للفرع الخاص للشرطة داخل المجمع.

وأدى الهجوم إلى أضرار واسعة في المسجد والمباني المجاورة، فيما أعلنت المستشفيات حالة الطوارئ لاستقبال المصابين، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً مشدداً حول المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية إليها بالتزامن مع استمرار عمليات البحث والتحقيق.