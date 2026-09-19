فرض الاتحاد الأوروبي، أمس (الجمعة)، حصصاً للاستيراد وأسعاراً دنيا مؤقتة على الصلب الكهربائي والمنتجات المشتقة منه، في خطوة تستهدف حماية المنتجين المحليين من الواردات منخفضة التكلفة، خصوصاً القادمة من آسيا.



ومن المقرر تطبيق الإجراءات الجديدة اعتباراً من 25 سبتمبر، وحتى انتهاء المفوضية الأوروبية من تحقيق بدأته في مارس الماضي بشأن حماية صناعة الصلب الكهربائي، المعروف باسم «الصلب السيليكوني موجه الحبيبات».



وتشمل الإجراءات حصصاً على الصلب السيليكوني موجه الحبيبات، إلى جانب الصفائح والقوالب المصنوعة منه والمستخدمة في المحولات الكهربائية.



وحددت الإجراءات السعر الأدنى للصلب بين 2800 و3400 يورو للطن المتري ضمن الحصص، فيما يبلغ السعر الأدنى 3500 يورو للطن للكميات التي تتجاوز الحصص المحددة.



ويُعد الصلب السيليكوني موجه الحبيبات (GOES) من سبائك الحديد والسيليكون المتطورة، ويُصنع بطريقة هندسية توجه بلوراته الداخلية في اتجاه محدد، ما يعزز خصائصه المغناطيسية ويجعله مناسباً للاستخدام في المعدات الكهربائية، خصوصاً المحولات.