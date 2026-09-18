شهد النزاع القضائي المحتدم بين المستشار مرتضى منصور والإعلامي عمرو أديب تطوراً قانونياً لافتاً، بعدما قررت محكمة جنح مستأنف عابدين التنحي عن نظر دعوى السب والقذف المُقامة ضد مقدم برنامج «الحكاية»، وإحالتها بالكامل إلى محكمة جنح مستأنف الموسكي.

يعيد هذا التحول فتح ملف القضية التي قطعت رحلة طويلة من التنقل بين أروقة القضاء المصري، إذ بدأت أولى محطاتها في محكمة العجوزة التي قضت بعدم اختصاصها، ليتحول الملف إلى دائرة عابدين بناءً على مستندات أثبتت إقامة عمرو أديب داخل نطاقها الجغرافي، قبل تنحي القاضي بداعي «استشعار الحرج».

وكانت المحكمة قد حددت سابقاً موعداً للنطق بالحكم عقب استماعها لمرافعات هيئة الدفاع في البلاغ المقدم من رئيس نادي الزمالك الأسبق، والذي اتهم فيه الإعلامي بالتطاول وتوجيه عبارات قذف علنية خلال إحدى حلقات برنامجه المذاع على شاشة «إم بي سي مصر»، لتتجه الأنظار الآن نحو المنصة الجديدة لحسم هذا السجال الإعلامي الممتد.