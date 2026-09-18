دعت السلطات الصحية في مدينة فرانكفورت الألمانية السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد البعوض بعد ظهور عدة حالات إصابة بالملاريا أخيراً في المنطقة، يعتقد أنها ناجمة عن تسلل البعوض إلى الطائرات في مطار فرانكفورت الدولي.

جاء ذلك بعد أن تم هذا الأسبوع الإبلاغ عن إصابة شخصين من سكان المنطقة المحيطة بمطار فرانكفورت بالملاريا، حسب شبكة «دويتشه فيله» الألمانية.

وتوفي الشهر الماضي اثنان من موظفي مطار فرانكفورت بعد إصابتهما بالملاريا في تفش يعتقد أنه ناجم عن بعوض دخل ألمانيا على متن طائرة. وأصيب أربعة عمال آخرون لكنهم تعافوا دون مضاعفات.

وتُعد هذه الحالات جزءاً من تفش نادر لما يسمى «ملاريا المطارات»، حيث أصيب الموظفون الستة رغم عدم سفرهم إلى أي دولة موبوءة بالملاريا. ولم تفصح السلطات الألمانية عن تفاصيل الحالتين هذا الأسبوع.

ووفقاً لمعهد روبرت كوخ الصحي الألماني، فإن حالات الإصابة بملاريا المطارات نادرة للغاية.

وتظهر بيانات المعهد أنه بين عامي 1969 و2024، لم يسجل في أوروبا سوى 145 حالة إصابة بالملاريا انتقلت محلياً. وقد ارتبطت 105 حالات منها على الأقل بانتقال البعوض عبر الطائرات.

وسجلت معظم هذه الحالات في فرنسا، بينما لم تسجل سوى 9 حالات في ألمانيا خلال الفترة نفسها، مما يجعل تفشي المرض عام 2026 حالة استثنائية من الناحية الإحصائية العالمية.