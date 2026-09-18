توقف المارة في حالة ذهول وسط الشارع العام بمحافظة مادبا الأردنية، إثر ترجل شخص فجأة في منتصف الطريق وإقدامه على سكب مادة بترولية حارقة على كامل جسده، مهدداً بإنهاء حياته أمام الجميع.

المشهد الذي وثقته كاميرات الهواتف ونشرته منصات التواصل، أثار حالة عارمة من الترقب مع تقاطر دوريات الأمن العام إلى الموقع بشكل سريع.. فكيف منع رجال الشرطة وقوع الكارثة دون أن تندلع النيران؟

بدلاً من الخوض في سجال مطول قد يمنح الشخص فرصة لاشتعال المادة الحارقة، اعتمدت القوة الأمنية خيار تهدئته مع التدخل المباشر، حيث تحرك عناصر القوة الأمنية بمهارة عالية في أجزاء من الثانية وسيطروا على الشخص بشكل مباشر، قبل ضبطه ومنعه من إلحاق أي أذى بجسده، مجهضين محاولته قبل استخدام أي مصدر اشتعال، ليتم تجريده من الخطر ونقله فوراً للتحقيق للوقوف على دوافع تصرفه.