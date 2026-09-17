بعد سنوات من رحيلها.. ابنة مديحة كامل تكشف مفاجآت حول مرضها ووفاتها

كشفت ميرهان الريس، ابنة الفنانة الراحلة مديحة كامل، تفاصيل جديدة عن حياة والدتها بعيدًا عن الأضواء، متحدثة عن الأسباب التي دفعتها إلى اعتزال الفن، والمرحلة التي كرست خلالها حياتها لدراسة الدين والتقرب إلى الله، إلى جانب توضيحها حقيقة الحالة الصحية التي سبقت وفاتها.

مرض الجدة كان نقطة التحول

وأوضحت ميرهان في تصريحات تلفزيونية أن والدتها كانت تواصل نشاطها الفني في ذلك الوقت، إذ كانت تعمل في مسرحية مع الفنان الراحل سعيد صالح، بالتزامن مع مشاركتها في فيلم «بوابة إبليس»، إلا أن إصابة جدتها بجلطة في المخ شكلت صدمة كبيرة لها.

وأضافت أن تدهور حالة جدتها الصحية خلال فترة قصيرة، وما صاحب ذلك من تغيرات جسدية شديدة، جعل مديحة كامل تعيد التفكير في حياتها وتدرك، بحسب وصف ابنتها أن كل شيء في الدنيا زائل، وهو ما دفعها في النهاية إلى اتخاذ قرار الاعتزال والتفرغ للعبادة ودراسة الدين.



حياتها بعد الاعتزال

وأشارت ميرهان إلى أن والدتها اهتمت بعد اعتزالها بقراءة كتب الفقه والسنة والشريعة، إلى جانب القرآن الكريم وتفسيره، كما كانت تتابع خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي، وتحضر دروس الدكتور عمر عبد الكافي وتستمع إلى تسجيلاته.

ونفت أن تكون والدتها قد أجبرتها على ارتداء الحجاب، موضحة أن مديحة كامل ارتدت الحجاب عام 1991، ثم تحدثت معها بشأن الأمر، لكنها لم تستجب في البداية قبل أن تتخذ قرارها بنفسها وترتدي الحجاب بعد نحو شهرين.

تفاصيل الأيام الأخيرة

وتطرقت ابنة مديحة كامل إلى الحالة الصحية لوالدتها، موضحة أنها أصيبت بالروماتويد عام 1988، وخضعت للعلاج مع استمرارها في العمل الفني، قبل أن يتسبب المرض لاحقًا في تعرضها لمياه على القلب.

وأضافت أن والدتها تلقت العلاج بالكورتيزون، ما أدى إلى زيادة وزنها، لكنها تعافت بعد فترة وعادت حالتها القلبية إلى الاستقرار، مؤكدة أن وفاتها جاءت بصورة مفاجئة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ونفت ما تردد بشأن إصابتها بورم أو تلقيها العلاج في لندن.

نجمات حافظن على صداقتهن

وكشفت ميرهان عن عدد من الفنانات اللاتي استمرت علاقتهن بوالدتها بعد اعتزالها، ومن بينهن سهير رمزي، وسهير البابلي، وميرفت أمين.

كما أشارت إلى أن الفنانة الراحلة شادية حضرت حفل زفافها رغم عدم اعتيادها حضور المناسبات، بينما كانت تلتقي شمس البارودي خلال دروس الدين، في حين ظلت هالة فؤاد على تواصل مع مديحة كامل قبل مرضها ووفاتها بفترة قصيرة.