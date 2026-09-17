اكتسح فريق برشلونة ضيفه راسينغ سانتاندير بسبعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء (الأربعاء) على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

أهداف المباراة

سجل البرازيلي رافينيا 3 أهداف «هاتريك» لبرشلونة في الدقائق 25 و42 و67، منها هدفان من ركلتي جزاء، فيما سجل جواو كانسيلو هدفاً في الدقيقة الثامنة، وأضاف لاعب راسينغ أسيير فيلاليبري هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35.

وأحرز الوافد الجديد البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف السادس للبلوغرانا في الدقيقة 79، بينما اختتم لامين يامال حفلة أهداف برشلونة بتسجيل السابع قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي.

في المقابل، جاءت ثنائية راسينغ عن طريق ماجيت جيي وياسر زبيري في الدقيقتين 30 و65.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، يتصدر برشلونة جدول ترتيب «الليغا» برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد، بينما تجمد رصيد راسينغ سانتاندير عند 7 نقاط في المركز العاشر.