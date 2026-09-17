قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي الأمريكي للتتويج بكأس الأبطال 2026 على حساب كروز أزول المكسيكي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم (الخميس).

ميسي يفتتح التسجيل

افتتح ميسي التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 24، حيث أحرز هدفاً برأسه من عرضية لويس سواريز، وهو الهدف رقم 100 له في 115 مباراة في جميع المسابقات مع فريقه الحالي.

إنجاز تاريخي

جاء هذا الإنجاز التاريخي أمام نفس النادي الذي وقع فيه ميسي على هدفه الأول مع إنتر ميامي، حين سجل هدف الفوز من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع ليقود فريقه للفوز على كروز أزول بنتيجة 2-1 في أول مباراة له مع ميامي في يوليو 2023.

كاسيميرو يضاعف التقدم

وأضاف النجم البرازيلي الهدف الثاني في الدقيقة 81، بضربة رأسية عقب ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء.

وسجل لاعب خط الوسط البرازيلي أربعة أهداف، جميعها برأسيات، في مبارياته الخمس الأخيرة بعد أن أحرز في ثلاث مباريات متتالية ضد مونتريال وأتلانتا يونايتد وشيكاغو قبل أن يفشل في التسجيل يوم الأحد ضد ناشفيل.

موعد المباراة القادمة

ويعود إنتر ميامي إلى منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم (الإثنين) القادم عندما يستضيف سان دييغو إف سي على ملعب نو.