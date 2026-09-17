تحولت خلافات عائلية وسجالات عبر منصة «تيك توك» إلى مشاجرة عشائرية عنيفة في مدينة الموصل العراقية، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتلقي القبض على 12 متهماً من طرفي النزاع.

وبحسب خلية الإعلام الأمني، تعود خلفية الحادثة إلى خلافات ودعاوى قضائية سابقة بين أبناء عمومة ينتمون إلى قبيلة واحدة، قبل أن تنتقل المواجهة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصاعدت حدة التوتر إثر تبادل الشتائم واتهامات بالابتزاز عبر «تيك توك».

وقالت الخلية في بيان إن المشاجرة وقعت في 12 سبتمبر 2026 بمنطقة حي النهروان (التنك) في مدينة الموصل، مشيرة إلى أن قوة من شرطة نينوى تمكنت من السيطرة على الموقف واعتقال المتهمين من الطرفين بموجب موافقات قضائية.

وأضافت أن ثلاثة من الموقوفين أُطلق سراحهم لاحقاً بكفالات مالية، بهدف السماح لهم بتلقي العلاج في أحد المستشفيات، نظراً إلى حالتهم الصحية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية المتهمين.

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة ظاهرة انتقال الخلافات من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الواقع، وما قد يترتب على التصعيد الإلكتروني من مواجهات واعتداءات، في ظل تسجيل العراق بين فترة وأخرى نزاعات عشائرية تتطور في بعض الحالات إلى أعمال عنف مسلحة.

وفي واقعة مماثلة شهدتها محافظة النجف خلال أغسطس الماضي، اندلع خلاف بين صديقين مراهقين بسبب نزاع مرتبط بصفحة على «فيسبوك»، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء باستخدام آلة حادة أدى إلى مقتل أحدهما.