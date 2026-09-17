سُرقت أربع نسخ من مذكرات إيرل سبنسر التاسع، تشارلز سبنسر، التي يتناول فيها شقيقته الراحلة الأميرة ديانا، من شاحنة في هولندا، قبل أيام قليلة من الموعد الرسمي لطرح الكتاب في الأسواق.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن النسخ الأربع من كتاب Swan Song: Diana, My Sister، الذي يحمل بالعربية عنوان «أغنية الوداع.. ديانا، شقيقتي»، اختفت في وقت سابق من الأسبوع أثناء نقل الشحنة إلى مستودع في هولندا تمهيداً لتوزيع الكتاب، المقرر صدوره في 22 سبتمبر.

وأفادت الصحيفة بأن سائق الشاحنة توقف خلال الليل للنوم، قبل أن يكتشف عند استيقاظه أن المركبة تعرضت للاقتحام. وعلى الرغم من ذلك، اقتصرت المسروقات على أربع نسخ فقط من المذكرات، فيما فتحت الشرطة الهولندية تحقيقاً في الحادثة.

ووصف مصدر في قطاع النشر الواقعة بأنها «مريبة للغاية»، لافتاً إلى أن الكتاب يخضع لإجراءات أمنية مشددة بهدف منع تسريب محتواه قبل الموعد المحدد لنشر مقتطفات منه.

وكان سبنسر قد أعلن عن المذكرات الشهر الماضي، موضحاً أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها بصورة موسعة وصريحة عن شقيقته ديانا. وقال إن فكرة الكتاب جاءت بعدما تلقى طلبات متكررة لإجراء مقابلات عنها، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الـ30 لوفاتها عام 1997.

وأوضح أن المذكرات تسعى إلى تقديم «الحقيقة عن ديانا من منظور شقيقها»، بعيداً عن الروايات التي يرى أنها بنيت على معلومات غير دقيقة، لكنها تكررت على مر السنوات حتى ترسخت باعتبارها حقائق.

وفي 11 سبتمبر، كشف سبنسر عن النسخة المطبوعة الأولى من المذكرات، واصفاً العمل بأنه أكثر كتبه خصوصية، وبأنه «تحية بسيطة من أخ لأخت استثنائية».