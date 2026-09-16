استهل ممثل الوطن (التعاون) مشواره في «دوري أبطال آسيا2» بالتعادل مع مضيفه النهضة العماني 1-1، اليوم (الأربعاء) على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا الثاني 2026-2027.



وتقدم التعاون عبر هدف راكان الطليحي (د:60)، قبل أن يدرك النهضة التعادل بواسطة بيتروس بومال (د:81).



جاءت البداية سريعة من قبل التعاون الذي بادر إلى الهجوم أولاً وأضاع محمد الكويكبي فرصة مثالية لتسجيل هدف السبق الأول، حينما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سددها فوق العارضة (د:33)، وردّ عليه محمد الرواحي بكرة رأسية من داخل المنطقة أيضاً لكنها مرت بجانب القائم (د:36)، وكرر زميله الغفاري المحاولة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة (د:43).



وجاءت بداية الشوط الثاني لصالح التعاون الذي كاد يفتتح التسجيل حينما واجه محمد العقال المرمى، لكنه سدد الكرة بتهور من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة (د:54)، ومرر اللاعب ذاته كرة لزميله راكان الطليحي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في المرمى هدفاً للتعاون (د:60).



وكادت رأسية الطليحي التي جاءت من داخل منطقة الجزاء أن تهدد مرمى النهضة لكنها مرت بجوار القائم (د:63)، في حين سدد زميله يونس البحراوي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيداً فوق العارضة (د:66).



وكسر النهضة حالة الهدوء التي سادت أجواء اللقاء حينما سجل هدف التعادل بعد أن نفذ جمال الوحشي كرة من ركلة ركنية ارتقى لها بيتروس بومال وحولها قوية برأسه استقرت في الشباك (د:81)، لتأخذ المواجهة بعد ذلك طابعاً تنافسياً آخر في الدقائق الأخيرة.



واندفع التعاون إلى المناطق الأمامية بحثاً عن استرداد التقدم بالنتيجة من جديد، وكاد عبدالرحمن هندي أن يفعلها بكرة رأسية من داخل منطقة الجزاء ارتدت من العارضة (د:83)، في حين تصدى فايز الرشيدي لرأسية محمد العقال (د:90+4)، لتمر الدقائق المتبقية دون حدوث أي تغيير على النتيجة حتى صافرة النهاية.