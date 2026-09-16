اختتم Money20/20 Middle East أعماله في الرياض بإعلانات بارزة من البنك المركزي السعودي «ساما» لتطوير منظومة المدفوعات في المملكة، إلى جانب استثمارات وشراكات جديدة وتتويج الفائزين في منافسات MoneySurge، بعد ثلاثة أيام جمعت الجهات التنظيمية وقادة القطاع لمناقشة المرحلة القادمة من تطور المنظومة المالية في المملكة.

وافتتحت وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للابتكار المالي نورة البكر، أعمال اليوم الختامي بكلمة تناولت خلالها مستقبل المنظومة المالية في المملكة ودور الابتكار المسؤول في دعم تطورها.

وسلطت الضوء على دور البنك المركزي السعودي في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكدة أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بالتوازي مع تمكين المنظومة المالية من تبني الابتكار بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع. وأوضحت أن الاستقرار والابتكار يمثلان عنصرين متكاملين، إذ توفر المنظومة المالية القوية والمرنة الأساس اللازم لتمكين الابتكار من تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

كما استعرضت نهج البنك المركزي السعودي في التعامل مع التقنيات المالية الناشئة، الذي يرتكز على الاختبار والاستناد إلى الأدلة قبل التوسع في تبني التقنيات الجديدة أو اتخاذ القرارات التنظيمية بشأنها، مع إعطاء الأولوية للابتكارات التي تثبت قيمة عملية وإمكانات حقيقية للمنظومة المالية، بدلاً من تبني التقنية لمجرد حداثتها.

وفي مثال على تطبيق هذا النهج، أشارت إلى اختبار حلول تمويل سلاسل الإمداد ضمن البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي، وما أعقب ذلك من تقدم نحو مرحلة الترخيص. ومنذ ذلك الحين، تجاوز حجم نشاط تمويل سلاسل الإمداد 1.4 مليار ريال سعودي، بما يعكس دور الاختبارات التنظيمية في توفير مسار منظم لنقل الابتكارات المالية المثبتة إلى نطاق أوسع في السوق.

كما شهد اليوم الختامي مزيداً من الإعلانات الاستثمارية والشراكات التي عكست استمرار الاهتمام الدولي بسوق التقنية المالية في المملكة؛ إذ أعلنت Lendo، منصة التمويل الجماعي بالدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة، عن شراكة مع Quantic Financial Solutions GmbH، وهي جهة لإدارة الأصول مقرها في فيينا بالنمسا. وبموجب الاتفاقية، ستستثمر الأخيرة ضمن برنامج لرأس المال المؤسسي بقيمة تصل إلى 750 مليون ريال سعودي، مخصص لتمويل رأس المال العامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

كما أعلنت Speedinvest، شركة رأس المال الجريء الأوروبية، عن استثمار بقيمة 15 مليون ريال سعودي في Abwab.ai، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتخصصة في ذكاء الائتمان وأتمتة عمليات الاكتتاب، في أول استثمار للشركة في المملكة العربية السعودية.

وشهد برنامج اليوم الختامي سلسلة من الجلسات المتخصصة التي ناقش خلالها قادة القطاع كيفية إعادة المدفوعات والأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل الخدمات المالية، بدءاً من الترابط المتزايد بين منظومات الدفع وأسواق رأس المال التي تعمل على مدار الساعة، وصولاً إلى قضايا الثقة والمساءلة والإشراف البشري في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المالي.

وفي جلسة بعنوان «ماذا بعد المدفوعات؟»، ناقش المشاركون أثر الترابط المتزايد بين الخدمات المالية في إعادة تشكيل العلاقة بين المدفوعات وبيانات العملاء والمنظومة المالية الأوسع.

وقال المدير العام في BlackRock توني أشرف: «عندما تصبح الأسواق نشطة على مدار الساعة وتعمل دون توقف، سيكون لذلك تأثير جوهري في أسواق رأس المال. ومع تحرك الأموال والأصول الأساسية على مدار الساعة، سينشأ طلب مستمر على العوائد، وسيكون هذا التقارب أحد المحركات الرئيسية للتغيير في أسواق رأس المال.»

كما تناولت جلسة «هل يمكنني اعتمادك لإدارة على أموالي؟ علم نفس الذكاء الاصطناعي المالي» دور الثقة والمساءلة البشرية في تبني الذكاء الاصطناعي، وناقش المشاركون كيفية الموازنة بين القدرات المتنامية لهذه التقنيات ومتطلبات الشفافية والموثوقية والإشراف البشري.

وقال المؤسس ورئيس مجلس إدارة T57.AI أفضل حسين محمد نقيب: «ينبغي للذكاء الاصطناعي أن يقدم لنا المشورة والمعلومات المناسبة، لكن يبقى على الإنسان استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات أكثر حكمة. ولا ينبغي تفويض القرارات بالكامل للذكاء الاصطناعي، بل يجب أن يظل العنصر البشري حاضراً في تقييم المعلومات واتخاذ القرار النهائي وتحمل المسؤولية».

وقاد وكيل محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» للمدفوعات عبدالعزيز بن سليمان أبانمي الفقرة الختامية، مستعرضاً أبرز التطورات والنقاشات التي شهدها الحدث على مدى ثلاثة أيام، ودوره في جمع أطراف المنظومة المالية لمناقشة الفرص المستقبلية.

وشهد ختام المؤتمر إعلانات جديدة تتعلق بمنظومة المدفوعات في المملكة، إذ أعلن البنك المركزي السعودي إتاحة قبول مدفوعات Alipay+، إلى جانب خطط لتمكين خدمة Tap to Pay على أجهزة iPhone للعلامة التجارية Apple في المملكة.

ومن شأن إتاحة قبول مدفوعات Alipay+ تمكين الزوار الدوليين من إجراء مدفوعاتهم في المملكة بسهولة وأمان باستخدام محافظهم الرقمية الحالية، بما يوسع خيارات الدفع المتاحة. كما ستتيح خدمة Tap to Pay على iPhone للتجار قبول المدفوعات مباشرة عبر أجهزة iPhone بسهولة وأمان.

وفي كلمته الختامية، أشار أبانمي إلى أن التطورات التي شهدها Money20/20 Middle East تعكس رؤية المملكة الواضحة واستثماراتها المتواصلة في تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب مستوى التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال ورواد التقنية والمبتكرين. وأكد أن المملكة لا تكتفي بمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، بل تعمل على بناء المقومات وتمكين الأدوات وصناعة الفرص التي ستسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي.

واختتمت منافسات MoneySurge بعد ثلاثة أيام من المنافسة بين الجيل الجديد من مبتكري التقنية المالية، وجرى تتويج الفائزين عقب الجولة النهائية من العروض وتقييم لجنة متخصصة من الحكام.

وفازت شركة Planto، ومقرها هونغ كونغ، بجائزة «Fintech to Watch» ومكافأة قدرها 100 ألف دولار أمريكي. وتقدم الشركة للمؤسسات المالية حلولاً لتحليل التدفقات النقدية، وتصنيف شرائح العملاء، وتحليلات إدارة الثروات.

وقالت الشريكة المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة Planto جيسيكا ليو: «كانت مشاركتنا في Money20/20 Middle East تجربة مميزة وفرصة مهمة للتواصل مع شركات تقنية مبتكرة من مختلف أنحاء العالم. ومع توسع Planto في المملكة العربية السعودية، نتطلع إلى العمل مع البنوك والمؤسسات المالية والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030».

كما حصدت شركة التقنية المالية النيجيرية Nearpays جائزة «Fintech for Good» ومكافأة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي. وتقدم الشركة منصة رقمية للخدمات المالية والمدفوعات تشمل الحسابات الافتراضية والبطاقات الافتراضية بالدولار، إلى جانب حلول دفع رقمية عبر الهواتف الذكية.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nearpays فيكتور دانيان: «أتاح لنا Money20/20 Middle East فرصة قيّمة للتواصل مع شركاء محتملين وشركات مدفوعات ومؤسسات يمكننا التعاون معها في المرحلة القادمة من نمونا. كما أسهم الحدث في تعريف شرائح جديدة من الجمهور والعملاء المحتملين بـNearpays، وفتح أمامنا فرصاً لعرض حلولنا واستكشاف أسواق جديدة».

وقالت النائب التنفيذي للرئيس في «تحالف» أنابيل ماندر: «بعد مرور ثلاثة أيام، يبرز بوضوح حجم التطور الذي طرأ على النقاشات المرتبطة بالمملكة العربية السعودية. فالاهتمام بالسوق كبير، لكن الحديث يتجه بصورة متزايدة إلى ما تعتزم الشركات تنفيذه فعلياً في المملكة، والجهات التي ستتعاون معها، والفرص التي ترى إمكانية للنمو من خلالها».

وأضافت: «في الوقت نفسه، شهدنا من خلال MoneySurge ظهور جيل جديد من المؤسسين الذين يقدمون أفكاراً وأعمالاً قد تصبح جزءاً من مستقبل القطاع. وهذا المزيج يعكس فرصاً واعدة لمستقبل القطاع، وينبغي أن يواصل Money20/20 Middle East نموه بالتوازي مع السوق، وأن يوفر للشركات العالمية الراسخة والجيل الجديد من الشركات مساحة لبناء العلاقات واستكشاف الفرص والمشاركة في رسم مستقبل القطاع المالي».

ويعود Money20/20 Middle East في نسخته الثالثة إلى مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2027.