أعلنت بنوك مركزية خليجية اليوم، رفع أسعار الفائدة بعد قرار مماثل للفيدرالي الأمريكي.



وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00%.



الحفاظ على الاستقرار النقدي



ويأتي هذا القرار اتساقاً مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.



من جانبه، قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس من 3.65% إلى 3.9% اعتباراً من الخميس.



كما قرر كل من البنك المركزي العماني ومصرف البحرين المركزي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.



مكافحة التضخم



ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم (الأربعاء)، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.



وزاد البنك سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس لنطاق بين 3.75% و4%.



جاء القرار في وقت يكافح البنك المركزي تضخماً مستعصياً تغذيه ارتفاعات أسعار الطاقة. كما يتوقع بعض محللي «وول ستريت» رفع الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين خلال الأشهر القادمة.