وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام ماميلودي صن داونز، مساء السبت القادم، في نهائي كأس المحيط الهادئ للقارات.



وسيشرع الأهلاويون في تحضيراتهم الميدانية فور وصولهم، إذ وضع المدرب الهولندي مارينو بوسيتش برنامجاً فنياً يقتصر على حصتين تدريبيتين قبل النهائي، يركز خلالهما على الجوانب التكتيكية وتصحيح الأخطاء، قبل اعتماد التشكيلة التي سيخوض بها المواجهة.



وكانت بعثة الأهلي غادرت صباح اليوم إلى جنوب أفريقيا، وسط معنويات مرتفعة ورغبة في العودة إلى جدة بلقب قاري جديد، فيما خلت قائمة الفريق من الغامبي أبوبكر سيدي، بعد عدم اكتمال جاهزيته للمشاركة.



ويطمح الأهلي إلى مواصلة حضوره القاري وحسم المواجهة أمام صن داونز على أرضه وبين جماهيره، وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.