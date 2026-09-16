تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

تسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.