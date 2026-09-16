أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد وأقسى العبارات، المحاولة الإرهابية الغادرة التي أقدمت عليها المليشيا الحوثية باستهداف العاصمة المقدسة مكة المكرمة بطائرة مسيّرة.

وأكد أن هذا العمل الإجرامي الحوثي الآثم يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، وتجاوزاً لكل الخطوط والحدود، وانتهاكاً صارخاً لحرمة أقدس بقاع الأرض وقبلة المسلمين، وأن هذه الاعتداءات الإرهابية نحو مكة المكرمة تكشف مجدداً عن نهج متطرف لا يقيم وزناً لحرمة المقدسات ولا لأمن المدنيين، ويتطلب موقفاً دولياً حازماً ورادعاً يضع حداً لهذه الانتهاكات ويحاسب المسؤولين عنها.

وشدد الأمين العام على أن المساس بمكة المكرمة وحرمتها وأمنها ليس اعتداء على المملكة العربية السعودية وحدها، وإنما استفزاز بالغ الخطورة لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن استهداف المقدسات يمثل مستوى خطيراً من التصعيد لا يمكن التساهل معه.

وأكد أن دول مجلس التعاون تقف صفاً واحداً إلى جانب المملكة العربية السعودية، وأن أمن المملكة وأمن مقدساتها جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، مجدداً الدعم الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة لصون سيادتها وحماية أراضيها ومقدساتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وردع كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.