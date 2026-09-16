أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومحاولتها استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة مساء الثلاثاء، أحبطتها قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخرقاً سافراً لحرمة البيت الحرام وقدسية الأماكن المقدسة.

وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بما يتوافق مع المادة

(51) من ميثاق الأمم المتحدة، تأكيداً على أن أمن المملكة واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.

وشددت وزارة الخارجية على دعوة البحرين، مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تستهدف الأعيان المدنية والمقدسات الدينية وتروّع المدنيين الآمنين في المملكة، ومحاسبة مرتكبيها، بما يُسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وحماية المقدسات.