دانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، تمكّنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها وتدميرها قبل دخولها المجال الجوي للعاصمة المقدسة، مؤكدة أن أمن المملكة والحرمين الشريفين خط أحمر، وأن أمنهما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي.

كما أشارت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، إلى أن استهداف قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم يُعد عملاً إجرامياً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لحرمة المقدسات الإسلامية، وتهديداً لأمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وضيوف الرحمن، مشدّدة على وقوف دولة فلسطين إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها واستقرارها.