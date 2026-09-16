تواصل أمانة منطقة عسير أعمالها الميدانية لفتح الطرق الترابية والشوارع بمخطط أبو شوحطة رقم (1137)، حيث أنجزت حتى الآن فتح نحو 146,645 متراً مربعاً من الطرق بطول إجمالي بلغ 5,127 متراً طولياً، وتنفيذ 263 بترة.

وتأتي الأعمال بهدف تسهيل وصول ملاك الأراضي إلى مواقعهم ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمخطط وتهيئته لتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية مستقبلاً.

وشملت الأعمال فتح عدد من الشوارع بمختلف العروض، من بينها شوارع بعروض 60 و25 و20 و15 متراً، فيما تواصل الفرق الميدانية أعمالها لاستكمال فتح بقية الشوارع بالمخطط. وأكدت الأمانة استمرار أعمال فتح الطرق وفق الخطط المعتمدة بما يدعم التنمية العمرانية ويرفع كفاءة البنية التحتية ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.