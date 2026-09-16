انطلقت في اليوم الثاني لمهرجان ظفار الدولي للمسرح الذي أُفتُتح يوم أمس الاول بمدينة صلالة في محافظة ظفار، منافسات مسارَيْ «العروض الكبرى» و«عروض النخبة» على مسرح مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، إذ شَهِد الجمهور تقديم عرضين مسرحيين قدّما تجربتين فنيتين مختلفتين.

عرض «روميو وجولييت» (إسبانيا - مسار عروض النخبة): قَدّم رؤيةً أندلسية معاصرة لنص «شكسبير»، تعتمد على دمج الفلامنكو والتعبير الحركي المكثف مع إيقاعات الجيتار الإسباني، إلى جانب سينوغرافيا مجردة قائمة على المنصات الخشبية والإضاءة المتباينة.

عرض «متولي وشفيقة» (مصر - مسار العروض الكبرى): من إنتاج مسرح «الطليعة» وإخراج محمد مصطفى. يتناول الملحمة الشعبية برؤية إخراجية رمزية تُحيل جدران المنزل إلى أداة لإدانة «متولي» ومعاقبته. يُذكر أن العرض حصد سابقاً جوائز عدة في المهرجان القومي للمسرح المصري، منها: أفضل عرض، وأفضل مخرج، وأفضل ديكور.