التقى نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، في مكتبه بالإمارة، الرئيس التنفيذي لتجمع عسير الصحي الدكتور ناصر بن راشد الصافي، يرافقه عدد من قيادات ومنسوبي التجمع. واطّلع الأمير خالد بن سطام خلال اللقاء، على عرض أبرز منجزات تجمع عسير الصحي، وما تحقق من أعمال وبرامج وخدمات صحية أسهمت في تعزيز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مختلف محافظات المنطقة. واستمع نائب أمير عسير إلى شرح عن جهود التجمع في تطوير الخدمات الصحية وتحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى الجاهزية، إلى جانب ما نفذه التجمع من مبادرات وخدمات صحية خلال موسم صيف عسير، وما صاحبها من استعدادات لتلبية حاجات الأهالي والزوار ودعم الفعاليات والمواقع السياحية في المنطقة. وأكد الأمير خالد بن سطام أهمية مواصلة تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ويدعم التوجهات التنموية للمنطقة.