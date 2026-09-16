نفذت الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة، ممثلة بفريق السلامة والمرافق بالكلية، اليوم، تجربة إخلاء وهمية للكلية نتيجة حدوث حريق، وطُبّقت خطة الطوارئ المعدة لمكافحة الحريق والأزمات من قبل إدارة السلامة المهنية وفرق الإنقاذ.

وتم في التجربة إطلاق جرس إنذار الحريق، وفوراً تم إبلاغ عمليات الأمن والسلامة بالكلية عن الحادثة، التي بدورها أبلغت الجهات التابعة لها والجهات الخارجية المتمثلة في الشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي.

وحضرت فرق مكافحة الحوادث والحريق والإنقاذ والتدخل السريع من إدارة السلامة المهنية بالكلية في وقت الإبلاغ نفسه وكذلك فرقة من الهلال الأحمر السعودي، وتم إخلاء جميع المباني من جميع المنسوبين من مدربين وإداريين وفنيين ومتدربين وعمال، وذلك في وقت قياسي من سماع جرس الإنذار وتوجههم إلى مناطق التجمع المحددة في ساحات الكلية وهي منطقة التجمع (أ) و(ب) و(ج) في حال حدوث حريق.

وتم تمشيط جميع الأدوار بالمبنى من قبل فريق الإخلاء بالكلية بمساعدة فرق الإنقاذ والإطفاء بالدفاع المدني وأفراد الأمن وفريق إدارة السلامة المهنية بالكلية والتأكد من حالة الإخلاء الكامل للمباني، وكان التعامل مع حالة الإصابات وإسعافات المصابين ونقلهم إلى إسعاف الهلال الأحمر السعودي خلال وقت وجيز.

بعدها تم الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ وعودة جميع منسوبي الكلية من موظفين ومتدربين إلى أماكنهم.

وأوضح عميد الكلية المهندس محمد بن عبدالله الغامدي أن تنفيذ عملية الإخلاء الهدف منه الحفاظ على الأرواح والممتلكات ومنشآت الكلية وتجربة خطة الطوارئ المعدة في حالة الأزمات لا سمح الله، مثمناً جهود جميع العاملين في إنجاح خطة الإخلاء لمواجهة الكوارث والأزمات.

وفي ختام الفرضية، قُدمت شهادات الشكر لجميع المشاركين من الجهات الحكومية.