أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكدة أن هذا العمل الجبان والمشين يمثّل تعديًا على حرمة قبلة المسلمين واستهانة بمكانتها الدينية ومساسًا بمشاعر المسلمين.

وأكّدت الوزارة في بيان اليوم- نقلًا عن وكالة أنباء «كونا» الكويتية- تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على حرمتهما، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في التصدي لهذه المحاولة، ومشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.