أطلقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» النسخة المطورة من منصة «ملم» للأفراد خلال مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًّا في تجربة المستفيد، من مجرد الوصول إلى المعلومات الائتمانية، إلى فهمها والتفاعل معها والاستفادة منها في اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.

وتقدم النسخة المطورة من ملم تجربة رقمية متكاملة صُمّمت حول احتياجات الفرد وسلوكه المالي والائتماني، من خلال تبسيط المعلومات وتحويل البيانات الائتمانية إلى معرفة عملية قابلة للفهم والاستفادة، بما يمكّن المستفيد من تكوين صورة أكثر شمولًا عن وضعه الائتماني، وفهم التزاماته القائمة والعوامل المرتبطة بها، ومتابعتها من خلال تجربة أكثر وضوحًا وسهولة.

وتجمع لوحة التحكم المطورة التزامات الفرد الائتمانية في مكان واحد، بما في ذلك الالتزامات المرتبطة بخدمات (اشترِ الآن وادفع لاحقًا)، وتعرضها بصورة تساعده على قراءة وضعه المالي والائتماني بصورة مترابطة، بدلًا من التعامل مع كل معلومة أو التزام بصورة منفصلة.

ويمثل (محاكي التقييم الائتماني) أحد أبرز عناصر التجربة الجديدة، إذ ينقل المستفيد من قراءة وضعه الائتماني الحالي إلى استكشاف الأثر التقريبي لقرارات مالية محتملة قبل اتخاذها. ويتيح المحاكي للمستخدم إدخال عدد من المتغيرات المرتبطة بالتزاماته ومنتجاته الائتمانية، واستكشاف انعكاسها المحتمل على تقييمه الائتماني، بما يساعده على فهم العلاقة بين السلوك المالي والنتيجة الائتمانية بصورة أكثر وضوحًا.

وتكمن أهمية هذه التجربة في أنها لا تقدم للمستفيد رقمًا أو معلومة مجردة فحسب، وإنما تمنحه سياقًا يساعده على تفسيرها وفهم العوامل المؤثرة فيها؛ ليصبح أكثر قدرة على تقييم خياراته، ومراجعة التزاماته، والتنبؤ بأثر قراراته قبل اتخاذها، بما يعزّز مفهوم المشاركة الواعية للفرد في إدارة وضعه الائتماني.

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لسمة، سلطان بن عبدالرحمن القديري، أنّ إطلاق «ملم» بنسخته المطورة يمثّل تطورًا في مفهوم الحلول الائتمانية الموجهة للأفراد، موضحًا أنّ هدف سمة لا يقتصر على إتاحة المعلومة الائتمانية، بل يمتد إلى تمكين المستفيد من فهمها بما يساعده على اتخاذ القرار. وأضاف أن التجربة الجديدة صُمّمت لتجعل البيانات أكثر قربًا ووضوحًا، وتمنح الفرد أدوات تساعده على استكشاف أثر خياراته المالية وفهم انعكاسها المحتمل على وضعه الائتماني.

وأوضح القديري أنّ تعزيز الثقافة الائتمانية يبدأ بتحويل المعلومة إلى معرفة، والمعرفة إلى قدرة على التخطيط واتخاذ القرار، مؤكدًا استمرار «سمة» في تطوير ملم ليكون أداة تمكين للمستهلك تساعده على قراءة واقعه الائتماني، وفهم خياراته، والتخطيط بصورة أكثر وعيًا لمستقبله المالي.

ويأتي تطوير «ملم» امتدادًا لجهود «سمة» في تطوير خدماتها الرقمية الموجهة للأفراد، وتعزيز الثقافة المالية والائتمانية من خلال توظيف البيانات والتقنيات الحديثة في بناء تجارب تتمحور حول المستفيد، وتساعد على تحويل المعلومات الائتمانية من بيانات يتم الاطلاع عليها إلى معرفة يمكن توظيفها في التخطيط واتخاذ القرار.

ويعكس إطلاق «ملم» بنسخته المطورة تطور دور الحلول الائتمانية للأفراد من تقديم المعلومات إلى تمكين المستفيد من فهمها والتفاعل معها والتنبؤ بما بعد القرار وأثره؛ بما يعزّز الشفافية والوعي، ويسهم في بناء سلوك مالي وائتماني أكثر استدامة.