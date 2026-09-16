أدان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة، مؤكداً تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفه إلى جانبها.

وقال الرئيس اللبناني في تصريح، اليوم (الاربعاء): «تابعت بقلق بالغ التطورات المتصلة بمحاولة استهداف مكة المكرمة، قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأدين بشدة محاولة الاعتداء الآثمة التي لا تستهدف المملكة العربية السعودية وحدها، بل تطال حرمة مقدسات تختزن في وجدان ملياري مسلم معاني الإيمان والسلام»، مثمناً يقظة قواتها المسلحة في التصدي لهذا الخطر ودرء أذاه عن ضيوف بيت الله الحرام والمقيمين في جوار الحرمين الشريفين.

كما أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، في بيان اليوم -بأشد العبارات- محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي، معتبراً أن ذلك يشكّل استهانة بحرمة مكة المكرمة ومكانتها لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأكّد أن مثل هذه التصرفات لا تهدّد أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها فحسب، بل تُسهم في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها برمّتها.

وشدد سلام على تضامن لبنان الكامل مع المملكة، قيادةً وشعباً، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم -بأشد العبارات- قيام مليشيا الحوثي بمحاولة استهداف مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، مستنكرة هذا الاعتداء الآثم الذي يشكّل انتهاكاً صارخاً لحرمة أقدس البقاع الإسلامية، ومساساً سافراً بمكانة الحرمين الشريفين ورمزيتهما لدى المسلمين في العالم أجمع.

وأعربت عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنها وسلامة أراضيها ومقدّساتها، مؤكدة ضرورة احترام حرمة الأماكن المقدسة وتجنيبها أي أعمال عدائية، بما يصون السلم والأمن، ويعزّز الاحترام المتبادل بين الأديان والشعوب.

وشددت في ختام بيانها على أن استهداف مكة المكرمة، أو تعريضها وأهلها وزائريها لأي خطر، لا يتنافى مع القيم والمبادئ الإسلامية فحسب، بل يشكّل أيضاً اعتداء على منظومة القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية المشتركة، التي تكرس حرمة دور العبادة والمقدّسات وتصون مكانتها.