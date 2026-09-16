بلغت قيمة أصول صناديق أسواق النقد العامة المدرجة في تداول السعودية نحو 136.5 مليار ريال، وذلك وفقاً لأحدث تقييم متاح لكل صندوق، بالتزامن مع قرار هيئة السوق المالية إلزام مديري هذه الصناديق بخفض استثماراتها خارج المملكة إلى أقل من 5% من صافي قيمة الأصول.

ارتفاع درجة التركز

وبحسب أحدث بيانات الصناديق المنشورة في تداول السعودية، ارتفعت درجة التركز في القطاع، إذ تبلغ أصول أكبر ثلاثة صناديق نحو 80.5 مليار ريال، بما يعادل قرابة 61% من إجمالي الأصول المرصودة، فيما تصل حصة أكبر عشرة صناديق إلى نحو 89.4%.

ويأتي هذا الحجم الكبير للصناديق في وقت قررت فيه هيئة السوق المالية ألا تتجاوز استثمارات أي صندوق أسواق نقد عام خارج المملكة نسبة 5% من صافي قيمة أصوله.