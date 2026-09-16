أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عودة جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 إلى المملكة العربية السعودية، في الفترة من 19-21 مارس 2027، على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم.



وجاء الإعلان عن موعد السباق ضمن الكشف المبدئي عن روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2027، والصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات FIA، إذ سيعود السباق المقام في جدة إلى مكانه المعتاد في الروزنامة كثاني سباق في الموسم.



ومع عودة قمة رياضة المحركات إلى شواطئ البحر الأحمر في جدة للمرة السادسة، يواصل اتحاد السيارات والدراجات النارية استعداداته لتقديم نسخة جديدة بمعايير عالمية، والترحيب بالبطولة مجدداً في جدة، إلى جانب الجماهير القادمة من مختلف أنحاء المملكة والعالم.



وسيحظى الجمهور مرة أخرى بفرصة متابعة أفضل سائقي العالم وهم يتنافسون على حلبة كورنيش جدة جنباً إلى جنب على واحدة من أسرع الحلبات في العالم، وبسرعات متوسطة تتجاوز 252 كلم/ساعة.



ومنذ استضافتها لأول سباق في عام 2021، رسّخت حلبة كورنيش جدة مكانتها واحدةً من أكثر الحلبات حماساً وتشويقاً في بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك بفضل ما شهدته من سباقات تنافسية، وتجاوزات استثنائية، ولحظات حاسمة كان لها تأثير مباشر في مسار البطولة.



وقد أسهمت طبيعة الحلبة الفريدة، التي تجمع بين المنعطفات السريعة والحواجز القريبة وأجواء السباقات الليلية المميزة، في تقديم تجربة استثنائية للسائقين والجماهير على حد سواء، لترسخ مكانتها كواحدة من الحلبات المفضلة لدى الجماهير، وتجعل عودة الفورمولا 1 إلى السعودية واحدة من أكثر الأحداث المنتظرة على روزنامة البطولة.



ولن يقتصر الحماس والتشويق على مجريات السباق داخل الحلبة، إذ ستشهد عطلة نهاية أسبوع الفورمولا 1 في جدة عودة البرنامج الترفيهي المصاحب الذي يجمع بين نخبة رياضة المحركات والترفيه العالمي. وبعد أن شهدت النسخ السابقة عروضاً لعدد من أبرز نجوم العالم، من بينهم جاستن بيبر، وأليشيا كيز، وفاريل ويليامز، وكالفن هاريس، وفرقة بلاك آيد بيز، وجنيفر لوبيز، يمكن للجماهير التطلع مرة أخرى إلى برنامج ترفيهي مميز يضم مجموعة جديدة من أبرز الأسماء العالمية طوال عطلة نهاية الأسبوع.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل: «يسعدنا أن نرحب بعودة بطولة العالم للفورمولا 1 إلى جدة في عام 2027. فقد اكتسبت حلبة كورنيش جدة سمعة مميزة باعتبارها واحدة من أكثر الحلبات إثارة وتقلباً في البطولة، حيث قدمت على مدار السنوات الماضية العديد من اللحظات الاستثنائية التي ستبقى راسخة في ذاكرة السائقين والجماهير». وأضاف: «ومع استعدادنا لاستضافة البطولة مجدداً، نتطلع إلى الترحيب بالفرق والسائقين والشركاء والزوار من مختلف أنحاء العالم في المملكة، فطموحنا لا يقتصر على تنظيم سباق استثنائي فحسب، بل يمتد إلى تقديم تجربة عالمية متكاملة تُبرز أفضل ما تقدمه جدة والمملكة العربية السعودية من خلال سباقات استثنائية، وعروض ترفيهية مميزة، وأنشطة متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة».