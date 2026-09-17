شدد مدرب صن داونز الجنوب أفريقي ميغيل كاردوسو على صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي، المقررة (السبت) القادم، على ملعب «لوفتس فيرسفيلد» في بريتوريا، في نهائي كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، ضمن منافسات كأس القارات.

وقال كاردوسو في تصريحات لـ«عكاظ»: «في البداية، أود أن أعبر عن مدى فخرنا بالمشاركة في هذه البطولة وتمثيل صن داونز وجنوب أفريقيا والقارة الأفريقية على أعلى مستوى، هذه بطولة تجمع أفضل الأندية في العالم، وليس من السهل أن تتاح للكثير من الأندية أو الأشخاص فرصة المشاركة في هذا المستوى من المنافسات طوال مسيرتهم، بالنسبة لي، تفوق حتى المشاركة في كأس العالم للأندية».

طموح كبير رغم التغييرات

وأضاف المدرب البرازيلي: «بالنسبة لنا، كان من الأفضل لو أقيمت هذه المباراة في مرحلة مختلفة من الموسم، فنحن لا نزال في مرحلة إعادة التكيف بعد بعض التغييرات التي شهدناها في سوق الانتقالات ورحيل بعض اللاعبين، ومع ذلك، فإننا نخوض هذه المباراة بطموح كبير للغاية».

الأهلي منافس من الطراز الرفيع

وتابع: «سنواجه قوة مالية هائلة ومنافساً من الطراز الرفيع، ولتوضيح الفارق، إذا قارنا الميزانيات، سنجد أن ميزانية الأهلي تفوقنا بأضعاف مضاعفة، إنه فريق يتمتع بجودة فردية مذهلة؛ فتشكيلته معظمها من اللاعبين الدوليين، ويمتلك مواهب تتمتع بحرية وقدرة عالية على التألق في اللحظات الحاسمة، كما يتميز بقوة كبيرة في الهجمات المرتدة السريعة والكرات الثابتة، بلا شك، ستكون هذه المواجهة تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، ومع ذلك، وكما نقول دائماً: الميزانيات لا تلعب كرة القدم؛ وإلا لكانت نتائج المباريات محسومة مسبقاً بمجرد مقارنة الأرقام المالية».

صن داونز يريد إظهار شخصيته

وواصل: «نحن ندرك أن اللاعبين والفرق هم من يخوضون المباريات وليس الميزانيات، لذا نتوقع من جانبنا التزاماً وتفانياً كبيرين، وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا على أرض الملعب، ونأمل أن نشهد مباراة كرة قدم رائعة، لقد خضنا ما يكفي من المباريات ليدرك الجميع هوية فريق صن داونز؛ أسلوب لعبنا، والصورة التي نريد تقديمها عن أنفسنا، وبالطبع، تُعد هذه المباراة فرصة أخرى لنُظهر للعالم أجمع ما نحن قادرون على تحقيقه، نريد أن نلعب بشخصيتنا المعهودة في هذه المواجهة، وسنبذل قصارى جهدنا لنكون في أتم الجاهزية لذلك».

خبرة قارية.. وطموح عالمي

واستطرد: «صن داونز يمتلك أيضاً خبرة دولية واسعة؛ إذ نشارك في دوري أبطال أفريقيا عاماً تلو الآخر، ووصلنا إلى النهائي مرتين متتاليتين وحققنا اللقب في النسخة الماضية، فضلاً عن المشاركة في كأس العالم للأندية والمعسكرات الخارجية، ومع ذلك، نحن نواجه خصماً يحترمنا بالتأكيد بقدر ما نحترمه نحن، لذا نريد أن نكون على قدر المسؤولية وأن نثبت للعالم - من خلال أدائنا ولاعبينا - أننا قادرون على المنافسة في أعلى المستويات، وكما أقول دائماً، إذا نافسنا بأعلى المستويات، فلنترك للمباراة أن تكشف عن نتيجتها».

التفاصيل الدقيقة ستحدد البطل

وأشار: «من الواضح أنها مباراة ستُحسم بالتفاصيل الدقيقة؛ فكلا الفريقين يمتلك لاعبين قادرين على حسم مثل هذه المواجهات، يمتلك الأهلي لاعبين ذوي جودة عالية وقدرات فردية مميزة، لكننا أيضاً نمتلك قدراتنا الخاصة التي سنوظفها داخل الملعب، آمل أن يقاتل لاعبِيَّ من أجل شعار النادي، ومن أجل النادي نفسه، ومن أجل جنوب أفريقيا، وأن يمثلوا القارة الأفريقية بأكملها؛ فهذه الروح يجب أن تسود وتظهر بوضوح داخل أرضية الملعب، لذا نحتاج إلى تركيز بنسبة 100% في كل لحظة وكل تحرك طوال المباراة، من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة؛ فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكننا من الارتقاء إلى مستوى التحديات الكبيرة التي تفرضها هذه المباراة، وبالطبع، ننتظر دعم جماهيرنا، ونتوقع أن يمتلئ الملعب بالأجواء الرائعة التي تضفيها الجماهير عادةً في ملاعب جنوب أفريقيا، وأنا واثق من أن الأجواء ستكون كذلك».

ترحيب بالأهلي وجماهيره

واختتم حديثه قائلاً: «نرحب بلاعبي الأهلي وجهازه الفني، ونرحب بجميع الجماهير التي قد تأتي من السعودية، كما نسعى لتقديم تنظيم يعكس مستوى النادي، لنثبت للعالم أننا نادٍ قادر على التواجد بين الكبار».