استعانت الحلقة الثامنة من مسلسل «سندس 3» بالفنان السعودي خالد صقر، الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن خط كوميدي، تتحول فيه «سندس» إلى معجبة منشغلة بحضوره، بعدما يصل للبحث عن شقة في مشروع سكني انتهى تسليمه.

ومنح الظهور الحلقة مساحة خفيفة، مستثمراً شهرة صقر وعلاقته بالفنانة إلهام علي في الواقع، عبر مفارقة تذكّر فيها نوف شقيقتها بأنه متزوج، فيما تواصل سندس استرسالها في عالمها المتخيّل.

ويضع هذا النوع من الاستضافات العمل أمام سؤال فني حول قيمة ظهور النجم: هل يخدم الحكاية، أم يتحول إلى وسيلة عابرة لجذب الانتباه؟ فالحلقة حملت مسارات أكثر اتصالاً بالبناء الدرامي، بينها انتقال عبدالرحمن إلى مشروع منزلي للطهي، واقتراب بدر من طريق السرقة، وتحسن علاقة ريما وراشد.

وبين هذه الخطوط، بدا حضور صقر أقرب إلى استراحة كوميدية منه إلى تحول مؤثر. وتبقى قيمة الاستضافة مرتبطة بقدرتها على تجاوز عنصر المفاجأة؛ إذ تجذب شهرة الضيف المشاهد مؤقتاً، بينما يمنحه السياق الدرامي سبباً للبقاء في ذاكرة العمل، ويحول حضوره من لقطة ترويجية إلى إضافة فنية محسوبة.