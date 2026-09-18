في واقعة لافتة، لم تتوقف تداعيات قضية سرقة عند الاتهام والاحتجاز، بعدما تحولت صورة جنائية لمتهمة أمريكية إلى مادة رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ملاحظة مستخدمين شبهًا كبيرًا بينها وبين النجمة العالمية جينيفر لوبيز.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، ألقت سلطات مقاطعة رايت في ولاية مينيسوتا القبض على سيرينا آن كواست، البالغة من العمر 35 عامًا، للاشتباه في سرقة حزمتين مزدوجتين من بطاريات الأدوات الكهربائية، تقدر قيمتهما بنحو 580 دولارًا، من أحد المتاجر الكبرى.

ووفقًا للبلاغ الجنائي، تمكن أحد موظفي المتجر من التعرف على كواست بعدما اشتبه في تورطها بحادثة سرقة أخرى وقعت قبل يومين من توقيفها. وأقرت لاحقًا بالواقعة، لتُوجَّه إليها تهمة سرقة كبرى.

لكن القضية سرعان ما أخذت مسارًا مختلفًا على منصات التواصل، إذ جذبت صورة كواست التي التُقطت عقب احتجازها اهتمامًا واسعًا، بعدما لفت مستخدمون إلى ملامح الشبه بينها وبين جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 57 عامًا.

وتداول مستخدمون الصورة على نطاق واسع، مصحوبة بتعليقات ساخرة ومقارنات بالنجمة الأمريكية. وقال أحد المتابعين إنه ظن للوهلة الأولى أن الصورة تعود إلى لوبيز نفسها، فيما ربط آخرون الموقف بأغنيتها الشهيرة «Jenny from the Block».

وذهب بعض المعلقين إلى حد المزاح بشأن إجراء اختبار للحمض النووي، لمعرفة ما إذا كانت كواست تمتلك صلة قرابة بالنجمة العالمية، في تعليقات جاءت في إطار السخرية من التشابه اللافت بينهما.

وأُفرج عن كواست بعد يوم واحد من احتجازها، غير أن السجلات الإلكترونية أظهرت أن الواقعة ليست أول احتكاك لها بالقانون، إذ يتضمن سجلها السابق توقيفات على خلفية اتهامات متنوعة، من بينها حيازة مواد مخدرة، والقيادة تحت تأثير المسكرات، والفرار من الشرطة، وتقديم هوية مزيفة.

وهكذا، تحولت صورة التوقيف الخاصة بكواست من مجرد إجراء جنائي روتيني إلى حديث واسع على منصات التواصل، بعدما خطف التشابه بينها وبين جينيفر لوبيز الأضواء من تفاصيل القضية نفسها.