رحلت الفنانة التركية جولسن تونجر عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان تاركةً خلفها مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، قدمت خلالها أعمالًا في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، إلى جانب حضورها في المجالين الأكاديمي والثقافي.

تدهور صحي سبق الرحيل

وأعلنت جهات فنية وثقافية في تركيا وفاة جولسن تونجر، وسط حالة من الحزن في الأوساط الفنية، بعد مشوار طويل تركت خلاله بصمتها في أكثر من مجال.

وكشفت تقارير إعلامية تركية أن الفنانة الراحلة كانت تتلقى العلاج خلال الفترة الأخيرة، بعدما تدهورت حالتها الصحية إثر إصابتها بسرطان الدماغ في مرحلة متقدمة، لتنتهي رحلة علاجها بالوفاة عن عمر 81 عامًا.

وكانت مؤسسة «فيلم-سان» قد أعلنت قبل أيام تدهور الحالة الصحية لجولسن تونجر، وناشدت جمهورها الدعاء لها، دون أن تكشف في ذلك الوقت طبيعة المرض الذي كانت تعاني منه.

«آرسن هانم».. الدور الأشهر عربيًا

وعلى الرغم من ارتباط اسم جولسن تونجر لدى الجمهور العربي بشخصية «آرسن هانم» في المسلسل التركي الشهير «العشق الممنوع»، إلا أن هذه الشخصية تمثل جانبًا واحدًا فقط من مسيرتها الفنية الطويلة.

وقدمت تونجر طوال مشوارها مجموعة متنوعة من الأعمال، متنقلة بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، كما كان لها حضور في الأنشطة الأكاديمية والثقافية.

وبوفاتها، تسدل الستار على مسيرة فنية امتدت لأكثر من 50 عامًا، تاركة وراءها أعمالًا وشخصيات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور، وفي مقدمتها «آرسن هانم» التي عُرفت بها عربيًا على نطاق واسع.